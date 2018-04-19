Дональд Трамп рассказал о своем отношении к России

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свое отношение к России как «жесткое» и при этом выразил надежду на восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», - цитирует «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости» заявление Трампа на пресс-конференции после переговоров с главой правительства Японии Синдзо Абэ.

Американский лидер также добавил, что в отношении России могут быть введены новые санкции. Это произойдет, если РФ «действительно этого заслужит».