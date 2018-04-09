Дональд Трамп рассказал о будущей встрече с главой КНДР
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном в мае — начале июня 2018 года.
По словам Трампа, США стремятся к честной сделке» по денуклеаризации КНДР.
Он также отметил, что соответствующие договоренности могли заключить еще его предшественники.
«Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира», — цитирует «РИА Новости» слова Трампа.
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