Дональд Трамп рассказал о будущей встрече с главой КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном в мае — начале июня 2018 года.

По словам Трампа, США стремятся к честной сделке» по денуклеаризации КНДР.

Он также отметил, что соответствующие договоренности могли заключить еще его предшественники.

«Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира», — цитирует «РИА Новости» слова Трампа.