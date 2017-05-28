Дональд Трамп продаст половину резервных запасов нефти США

Американский президент Дональд Трамп намерен продать половину нефтяных запасов страны.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телекомпанию CNN, причиной такого действия лидера США называют рост добычи «черного золота» на территории Америки.

В минэнерго страны заявили, что в хранилищах находится около 688 миллионов баррелей нефти. Этого запаса хватит на 149 дней, что превышает 90-дневную норму, требуемую Международным энергетическим агентством (МЭА).

Отмечается, что продажа половины резерва принесет прибыль в бюджет страны, так как цены на нефть находятся на отметке 50 долларов за баррель, а запасы делались при цене в 29,70 долларов.