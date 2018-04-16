Дональд Трамп приостановил введение новых санкций
Президент США Дональд Трамп не дал «добро» на очередное расширение санкций в отношении России.
Американскому лидеру не понравилось чрезмерная огласка, которую получили ранее введенные санкции, а также осуждение Москвой грядущих ограничительных мер. В связи с этим он заявил, что не готов объявить о введении новых санкций, пишет The Washington Post.
Издание предполагает, что очередное расширение ограничительных мер последует только поле того, как российская сторона даст какой-либо повод к этому.
О готовящихся санкциях накануне объявила постпред США при ООН Никки Хейли. По мнению одного из представителей администрации Трампа, высказывание было преждевременным и ошибочным.
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