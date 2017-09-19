Дональд Трамп пригрозил КНДР полным уничтожением

США будут вынуждены полностью уничтожить Северную Корею, если она продолжит угрожать им или союзникам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН.

Он отметил, что Штаты готовы на этот шаг. Однако выразил надежду, что делать его все же не потребуется.

Трамп поблагодарил Россию и Китай за то, что они поддержали санкции ООН в отношении КНДР. При этом американский лидер осудил страны, которые продолжают вести торговлю с Северной Кореей, передает ТАСС.

Пхеньян продолжает ракетные и ядерные испытания, не обращая внимания на осуждение со стороны мирового сообщества. В результате ООН некоторое время назад в очередеой раз ужесточила санкции в отношении КНДР.