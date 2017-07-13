Дональд Трамп пригласит президента РФ в Белый дом
Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина в свою резиденцию.
Когда именно это произойдет, Трамп не уточнил. По его словам, он сделает это в «подходящий момент», сообщает ТАСС.
Трамп также добавил, что не собирался отменять наложенные на Россию санкции. «Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять», - цитирует его агентство.
Путин и Трамп встретились на прошлой неделе в ходе саммита «двадцатки» в Гамбурге. Их переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Корейском полуострове, а также вопросы кибербезопасности.
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