Дональд Трамп пригласит президента РФ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского лидера Владимира Путина в свою резиденцию.

Когда именно это произойдет, Трамп не уточнил. По его словам, он сделает это в «подходящий момент», сообщает ТАСС.

Трамп также добавил, что не собирался отменять наложенные на Россию санкции. «Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять», - цитирует его агентство.

Путин и Трамп встретились на прошлой неделе в ходе саммита «двадцатки» в Гамбурге. Их переговоры длились более двух часов. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Корейском полуострове, а также вопросы кибербезопасности.