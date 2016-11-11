Дональд Трамп пригласил Терезу Мэй в США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезей Мей пригласил ее посетить США.

Таким образом, Мей стала первой приглашенной особой государственного уровня на встречу с новым президентом США.

По данным СМИ, оба руководителя придерживаются одной точки зрения на особые отношения их государств. Особая роль в сотрудничестве двух стран возникает в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает Oane.ws.