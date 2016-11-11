Дональд Трамп пригласил Терезу Мэй в США

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезей Мей пригласил ее посетить США.

Таким образом, Мей стала первой приглашенной особой государственного уровня на встречу с новым президентом США.

По данным СМИ, оба руководителя придерживаются одной точки зрения на особые отношения их государств. Особая роль в сотрудничестве двух стран возникает в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает Oane.ws.

Новости по теме
Теги:
Места: США, ЕС
События: экономика
Следующая новость Гражданин Украины предстанет перед судом в Москве за кражи в поездах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО