Дональд Трамп пригласил Терезу Мэй в США
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезей Мей пригласил ее посетить США.
Таким образом, Мей стала первой приглашенной особой государственного уровня на встречу с новым президентом США.
По данным СМИ, оба руководителя придерживаются одной точки зрения на особые отношения их государств. Особая роль в сотрудничестве двух стран возникает в связи с выходом Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщает Oane.ws.
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