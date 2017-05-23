Дональд Трамп прибыл на родину Иисуса Христа
Президент США прибыл в город Вифлеем, где проведет переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
В Вифлеем - город, считающийся местом рождения Иисуса Христа, Трамп прибыл из Иерусалима, где накануне он провел переговоры с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху.
В Израиле лидеры стран обсудили деятельность террористической группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена в РФ), а также экономический рост Ирана, отмечает ТАСС.
США выступают между Палестиной и Израилем в качестве третьей примиряющей стороны, а Дональд Трамп пообещал сделать все необходимое, чтобы урегулировать напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.
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