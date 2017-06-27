Дональд Трамп предложил сенату нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп предложил сенату утвердить на посту директора ФБР Кристофера Рея из Джорджии сроком на десять лет.

По мнению Трампа, Рей является безукоризненным квалифицированным специалистом.

Кресло директора ФБР стало вакантным после того, как американский глава отправил в отставку Джеймса Коми в начале мая. По мнению Трампа, работа Коми была неудовлетворительной.

Кристофер Рей работал в администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с 2003 по 2005 годы. Он руководил подразделением Минюста по уголовным делам, сообщает агентство Nation news.

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