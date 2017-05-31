Дональд Трамп предложил лидерам стран звонить ему на мобильный
Президент США Дональд Трамп охотно делится номером своего личного мобильного телефона с главами других государств.
Как уточняется в материале, подобное поведение Трампа нарушает дипломатический протокол и вызывает сильную обеспокоенность службы безопасности.
Как стало известно, американский лидер сообщил свой номер телефона президенту франции Эммануэлю Макрону, мексиканскому лидеру Энрике Ньето, а также канадскому премьеру Джастину Трюдо, который решил воспользовался предложением, сообщает «Национальная служба новостей».
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