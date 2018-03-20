Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину
Избранный президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
О чем говорили президенты пока неизвестно.
Вместе с тем, ранее Белый дом не анонсировал переговоров Трампа с Путиным по поводу его победы на президентских выборах.
Выборы главы государства прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,94 процента бюллетеней, действующий президент одерживает убедительную победу с результатом 76,68 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает «РИА Новости».
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