Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину

Избранный президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

О чем говорили президенты пока неизвестно.

Вместе с тем, ранее Белый дом не анонсировал переговоров Трампа с Путиным по поводу его победы на президентских выборах.

Выборы главы государства прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,94 процента бюллетеней, действующий президент одерживает убедительную победу с результатом 76,68 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а замыкает тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает «РИА Новости».