Дональд Трамп «позволил» Ким Чен Ыну править страной

Президент США Дональд Трамп «позволил» лидеру КНДР Ким Чен Ын дальше править своей страной.

По словам Трампа, «ливийского сценария» в Северной Корее совершенно точно не будет, так как на операцию в Ливии и Ираке было потрачено семь триллионов долларов, которые просто «выбросили в окно».

«Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной», - подчеркнул Трамп.

При этом он заявил, что КНДР станет богатой страной, повторяющей южнокорейскую модель в плане производства.

Двусторонние переговоры между лидерами КНДР и США запланированы на середину июня. Известно, что встреча состоится в Сингапуре, сообщает «ТВ Центр».