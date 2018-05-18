Дональд Трамп «позволил» Ким Чен Ыну править страной
Президент США Дональд Трамп «позволил» лидеру КНДР Ким Чен Ын дальше править своей страной.
По словам Трампа, «ливийского сценария» в Северной Корее совершенно точно не будет, так как на операцию в Ливии и Ираке было потрачено семь триллионов долларов, которые просто «выбросили в окно».
«Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной», - подчеркнул Трамп.
При этом он заявил, что КНДР станет богатой страной, повторяющей южнокорейскую модель в плане производства.
Двусторонние переговоры между лидерами КНДР и США запланированы на середину июня. Известно, что встреча состоится в Сингапуре, сообщает «ТВ Центр».
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