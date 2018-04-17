Дональд Трамп повлиял на рост рубля
Отказ президента США Дональда Трампа в очередной раз расширять санкции в отношении РФ способствовал росту российской национальной валюты.
В частности, по отношению к доллару рубль подрос сразу на 82 копейки. Рост по отношению к евро составил 75 копеек. Аналитики также отмечают, что сейчас доллар вяло торгуется ко всем основным мировым валютам и также связывают это с отказом Трампа от расширения санкций, передает Nation News.
Ранее американские СМИ сообщили, что в Белом доме недовольны тем, что постпред США при ООН Никки Хейли поторопилась с анонсом новых ограничительных мер. Предполагается, что они будут введены только при условии повода со стороны России.
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