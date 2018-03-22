Дональд Трамп поверг в шок своих советников
Американский лидер Дональд Трамп весьма удивил свою администрацию, выразив в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным желание провести личную встречу с ним.
Заявление Трампа стало шоком для его советников, поскольку перед разговором ни о какой встрече и речи не шло. Помощники президента не получали на этот счет никаких указаний.
Более того, по данным издания The Washington Post, лидеры двух государств не пересекутся в одной стране практически до конца года. Встреча будет возможна тлько в рамках саммита «Большой двадцатки», который состоится в ноябре в Аргентине, сообщает Nation News.
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