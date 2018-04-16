Дональд Трамп планировал удар по объектам РФ в Сирии

Американская газета The Wall Street Journal назвала три плана ударов по Сирии, которые рассматривал президент США Дональд Трамп.

Согласно первому плану, удары должны были быть нанесены по объектам, связанным с сирийской программой разработки химоружия.

Второй план также включал запуск ракет по командным пунктам армии Сирии.

По третьему сценарию было запланировано уничтожение российских ПВО, чтобы подорвать военный потенциал правительственных сил Сирии.

Источник издания утверждает, что Трамп предлагал рассмотреть вопрос удара по российским и иранским целям в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис эту инициативу не поддержал, посчитав ответ со стороны Москвы и Тегерана «опасным».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».

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