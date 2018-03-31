Дональд Трамп передумал выплачивать Сирии 200 млн долларов на реабилитацию
Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 млн долларов на восстановление Сирии.
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Wall Street Journal, такое решение глава государства принял после того, как узнал из СМИ об обязательствах Вашингтона по финансированию восстановления Сирии.
Ранее стало известно, что США могут выйти из САР после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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