Дональд Трамп отменил соглашение Обамы с Кубой

Президент США Дональд Трамп отменил сделку предыдущей администрации, возглавляемой Бараком Обамой, по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

«Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией», - сказал Трамп в ходе выступления в Майами.

При этом американский лидер предложил властям Кубы разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам обеих стран.

Трамп также решил ужесточить правила поездок граждан США на Кубу и ограничить американские компании в связях с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к оборонному сектору.

Кроме того, лидер США обвинил правительство Кубы в поставках оружия Пхеньяну, а также в дестабилизации ситуации в Венесуэле, сообщает ТАСС.