Дональд Трамп отменил соглашение Обамы с Кубой
Президент США Дональд Трамп отменил сделку предыдущей администрации, возглавляемой Бараком Обамой, по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.
«Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией», - сказал Трамп в ходе выступления в Майами.
При этом американский лидер предложил властям Кубы разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам обеих стран.
Трамп также решил ужесточить правила поездок граждан США на Кубу и ограничить американские компании в связях с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к оборонному сектору.
Кроме того, лидер США обвинил правительство Кубы в поставках оружия Пхеньяну, а также в дестабилизации ситуации в Венесуэле, сообщает ТАСС.
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