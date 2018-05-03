Дональд Трамп «открыт» для встречи с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп «очень открыт» к возможности провести переговоры с главой России Владимиром Путиным, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом она подчеркнула, что никаких договоренностей на этот счет пока нет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Трамп в беседе с Путиным настаивал на скорейшем проведении переговоров и принятии решения о прекращении гонки вооружений.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американский президент предлагал провести встречу в Вашингтоне, сообщает «РИА Новости».