Дональд Трамп «открыт» для встречи с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп «очень открыт» к возможности провести переговоры с главой России Владимиром Путиным, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
При этом она подчеркнула, что никаких договоренностей на этот счет пока нет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Трамп в беседе с Путиным настаивал на скорейшем проведении переговоров и принятии решения о прекращении гонки вооружений.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американский президент предлагал провести встречу в Вашингтоне, сообщает «РИА Новости».
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