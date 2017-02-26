Дональд Трамп отказался сесть за один стол с журналистами
Президент США Дональд Трамп отказался принимать участие в ужине с журналистами Белого дома.
Об этом стало известно из его Twitter. Лидер США написал: «Я не стану посещать ужин ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!»
С 1920 года в Америке действует традиция проведения встреч с журналистами за ужином. Мероприятие представляет собой светский раут с участием знаменитых лиц США. В этом году дата его проведения выпала на 29 апреля, а местом втречи станет Вашингтон, сообщает «Российская газета».
Ранее на брифинг пресс-секретаря Белого дома не впустили журналистов крупнейших американских СМИ.
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