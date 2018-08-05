Дональд Трамп оправдался за встречу сына с адвокатом из России

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обеспокоен распространением информации о встрече сына с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой.

По его словам, переговоры были необходимы для получения сведений об оппоненте – экс-секретаре Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что не знал о встрече, которая «ни к чему не привела».

«Лживые СМИ передают полностью сфабрикованную информацию о том, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в нью-йоркском небоскребе Trump Tower», - приводит его слова ТАСС.

Речь идет о встрече в 2016 году в небоскребе Нью-Йорка. Трамп-младший признал, что решил пообщаться с Весельницой с целью получения компрометирующей информации о Хиллари Клинтон. Оппоненты Трампа считают это доказательством наличия связей предвыборного штаба действующего президента США с Россией.

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