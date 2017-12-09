Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп поддержал введение новых санкций против России из-за нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).
Как сообщает RT со ссылкой на Politico, Министерство торговли США готовится принять меры в отношении российских организаций, которые предоставили технологии для разработки нового оружия, запрещенного ДРСМД.
Уточняется, что цель введения санкций – «изменить экономические планы» правительства России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в нарушении Договора о РСМД голословными.
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