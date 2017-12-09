Дональд Трамп одобрил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп поддержал введение новых санкций против России из-за нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Как сообщает RT со ссылкой на Politico, Министерство торговли США готовится принять меры в отношении российских организаций, которые предоставили технологии для разработки нового оружия, запрещенного ДРСМД.

Уточняется, что цель введения санкций – «изменить экономические планы» правительства России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал обвинения в нарушении Договора о РСМД голословными.