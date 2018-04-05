Дональд Трамп объявил о скором уходе американцев из Сирии
Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени вывести американских военнослужащих с территории Сирии.
Конкретных сроков глава белого дома не назвал, но отметил, что это произойдет после полного разгрома террористической группировки ДАИШ (запрещена в России). По его расчетам, на это потребуется около полугода, передает НСН со ссылкой на зарубежные и отечественные СМИ.
В Госдепартаменте США, Пентагоне и ЦРУ идею главы государства не одобряют.
В настоящее время в Сирии находятся примерно две тысячи американских военных.
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