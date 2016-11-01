Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон на один процентный пункт

Согласно данным социологического исследования, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вырвался вперед в предвыборной гонке, он опережает Хиллари Клинтон на один процентный пункт.

За Трампа готовы голосовать 46 процентов респондентов, за Клинтон – 45 процентов, еще 3 процента опрошенных отдадут голоса кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону, а 2 процента – кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн, - сообщает «Интерфакс».

Аналитики отмечают, что падение индекса популярности бывшей первой леди США может быть связано с возобновлением расследования по поводу использования Клинтон в бытность госсекретарем личной электронной почты при ведении секретной переписки.