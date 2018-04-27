Дональд Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

«Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова», — заявил президент США.

Он также отметил, что рассчитывает на «большой успех» в этих переговорах, сообщает «РИА Новости».