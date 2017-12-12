Дональд Трамп назвал Америку победительницей террористов

Американский президент Дональд Трамп завил, что террористов на Ближнем Востоке побеждают США.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», - цитирует его РИА «Новости».

В России на этот счет придерживаются иного мнения. Сенатор Константин Косачев, возглавляющий международный комитет Совета Федерации заявил, что терроисты могут чувствовать себя в безопасности, пока Штаты их «побеждают» и «преледуют».

Сенатор Алексей Пушков призвал власти США прекратить приписывать себе чужие победы. По его словам, заявление Трампа не убеждают даже американские СМИ, которые называют победительницей террористов в Сирии Россию.

«И жители Сирии там чествуют Россию, а не США… И был вчера там Путин, не Трамп», - написал он в своем Twitter.

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