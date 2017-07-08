Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным «грандиозной»
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что его встреча с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге прошла грандиозно.
Своими впечатлением от переговоров с российским коллегой он поделился во время общения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в субботу, 8 июля.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже сообщил, что главы двух государств нашли общий язык, пишет Lenta.ru. Он сказал: «Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия».
Встреча Путина и Трампа прошла накануне и длилась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. Они обсудили четыре ключевых вопроса: Сирию, Украину, КНДР и кибербезопасность.
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