Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным «грандиозной»

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что его встреча с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге прошла грандиозно.

Своими впечатлением от переговоров с российским коллегой он поделился во время общения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в субботу, 8 июля.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже сообщил, что главы двух государств нашли общий язык, пишет Lenta.ru. Он сказал: «Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия».

Встреча Путина и Трампа прошла накануне и длилась более двух часов вместо запланированных 30-40 минут. Они обсудили четыре ключевых вопроса: Сирию, Украину, КНДР и кибербезопасность.