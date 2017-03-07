Дональд Трамп назвал своего предшественника слабаком в отношениях с РФ

Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего главу государства Барака Обама в слабости по отношению к России.

В своем Twitter Трамп написал, что в течение всех восьми лет президентства Обамы Россия «наезжала» на него. За это время РФ становилась все сильнее, сумела заполучить Крым и нарастить количество ракет.

Ранее Трамп заявил о намерении ужесточить политику США по отношению к России, что вызвало бурное одобрение у европейских политиков.