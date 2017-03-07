Дональд Трамп назвал своего предшественника слабаком в отношениях с РФ
Президент США Дональд Трамп упрекнул бывшего главу государства Барака Обама в слабости по отношению к России.
В своем Twitter Трамп написал, что в течение всех восьми лет президентства Обамы Россия «наезжала» на него. За это время РФ становилась все сильнее, сумела заполучить Крым и нарастить количество ракет.
Ранее Трамп заявил о намерении ужесточить политику США по отношению к России, что вызвало бурное одобрение у европейских политиков.
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