Дональд Трамп нанял еще одного адвоката по делу о вмешательстве России

Американский президент нанял еще одного адвоката, который будет заниматься защитой его интересов по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Новый юрист Тай Кобб будет помогать Марку Касовицу, который не справляется со всеми обязанностями. Как пишет «Коммерсант», причиной недовольства Трампа является то, что Касовиц проживает в Нью-Йорке и не может постоянно находиться с главой государства. Также адвокат подорвал свою репутацию, когда грубо ответил человеку, предложившему адвокату отказаться от работы с Дональдом Трампом.

Белый дом с облегчением принял новость о найме Кобба. Там считают, что он способен убедить президента заблаговременно сообщать помощникам о своих решениях, которые зачастую ставят их в затруднительное положение.

24 мая Трамп нанял адвоката Марка Касовица для защиты интересов в деле о возможном вмешательстве России в выборы. Касовиц признается самым жестким юристом на Уолл-Стрит.