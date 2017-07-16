Дональд Трамп нанял еще одного адвоката по делу о вмешательстве России

Американский президент нанял еще одного адвоката, который будет заниматься защитой его интересов по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

Новый юрист Тай Кобб будет помогать Марку Касовицу, который не справляется со всеми обязанностями. Как пишет «Коммерсант», причиной недовольства Трампа является то, что Касовиц проживает в Нью-Йорке и не может постоянно находиться с главой государства. Также адвокат подорвал свою репутацию, когда грубо ответил человеку, предложившему адвокату отказаться от работы с Дональдом Трампом.

Белый дом с облегчением принял новость о найме Кобба. Там считают, что он способен убедить президента заблаговременно сообщать помощникам о своих решениях, которые зачастую ставят их в затруднительное положение.

24 мая Трамп нанял адвоката Марка Касовица для защиты интересов в деле о возможном вмешательстве России в выборы. Касовиц признается самым жестким юристом на Уолл-Стрит.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: политика
Следующая новость В Сирии вблизи Латакии прогремел взрыв

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО