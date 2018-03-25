Дональд Трамп может объявить о высылке российских дипломатов 26 марта
26 марта президент США Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов в связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на два источника. Они уточнили, что Трамп учтет рекомендации всех своих советников.
Источники отмечают, что решение о высылке еще не принято. Президент намерен прежде убедиться, что европейские союзники также готовы пойти на такой шаг, передает «Коммерсантъ».
После инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля из Британии были высланы 23 российских дипломата. О подобных мерах заговорила и Литва.
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