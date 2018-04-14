Дональд Трамп: «Миссия выполнена!»

Президент США Дональд Трамп назвал ракетные удары по Сирии «идеально исполненными» и поблагодарил Францию и Великобританию за помощь в организации атаки.

«Спасибо Франции и Соединенному королевству за их мудрость и мощь их отличных вооруженных сил. Лучшего результата быть и не могло. Миссия выполнена!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США также похвалил за работу американских военных, передает телеканал «360». По словам Трампа, они станут лучшими за всю историю Штатов.

«Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране», - отметил Трамп.

14 апреля коалиция во главе с США нанесла 110 ракетных ударов по Сирии. Совбез ООН проведет экстренное совещание по требованию РФ.

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