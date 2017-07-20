Дональд Трамп лишил американских сенаторов отпуска
Американские сенаторы могут лишиться своих отпусков по инициативе президента Дональда Трампа.
Глава государства не хочет отпускать законодателей на отдых до тех пор, пока они не завершат подготовку реформы здравоохранения. Она должна стать заменой проекта его предшественника Obamacare.
О том, что сенаторам придется переносить летние отпуска на более поздний срок СМИ рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Трамп настаивает на продолжении ими работ до окончательного решения вопроса о реформе, сообщает «Экономика сегодня».
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