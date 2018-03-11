Дональд Трамп готовится к «величайшей сделке века»

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном завершатся «величайшей сделкой века» или провалятся, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он сказал: «Кто знает, что из этого получится? Я могу или быстро покинуть [переговорный процесс], или сесть [за стол переговоров] и прийти к величайшей сделке века».

Ранее Трамп заявил, что доверяет обещаниям КНДР воздержаться от испытаний ракет в период переговоров с США. «Я верю, что они будут соблюдать эти обязательства», - цитирует РБК слова американского лидера.

9 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о намерении «как можно скорее» встретиться с Трампом. Американский лидер дал свое согласие на переговоры до мая 2018 года. 5 марта Трамп встретился с главой КНДР Чон Ый Ёном и сказал, что северокорейский лидер будет решать вопрос о возможном ядерном разоружении Пхеньяна.

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