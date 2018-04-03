Дональд Трамп готов вывести американские войска из Сирии
Президент США Дональд Трамп готов вывести американские войска из Сирии.
«Я хочу выйти из Сирии, я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации», - отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по антитеррористической коалиции.
«Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками», - цитирует «Интерфакс» слова американского президента.
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