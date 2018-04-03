Президент США Дональд Трамп готов вывести американские войска из Сирии.

«Я хочу выйти из Сирии, я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации», - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по антитеррористической коалиции.

«Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками», - цитирует «Интерфакс» слова американского президента.