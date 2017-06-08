Дональд Трамп бросил вызов своим противникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу над своими политическими противниками, несмотря на то, что сейчас находится «в осаде».

«Мы знаем, как сражаться, и никогда не сдадимся», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне.

Он также отметил, что одержит победу, а также соберет еще больше сторонников, став гораздо сильнее.

Ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми, уволенный главой США в мае, дал показания в конгрессе о связях предвыборной команды Дональда Трампа с Россией, сообщает РИА Новости.

Кроме того, 17 мая член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Эл Грин призвал к проведению процедуры импичмента президента Трампа.