Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья исполнили традиционный танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства.

Выйдя на сцену, Трамп поблагодарил музыкантов, развлекающих публику, а также своих сторонников за поддержку, высказав особую признательность своей супруге Меланье.

- Они говорили нам и мне, что у нас нет шансов, но мы знали, что победим, и мы победили. Сегодня у нас великий день, - приводит ТАСС слова 45-го президента США.

Он также обещал сделать всех американцев очень счастливыми, отметив, что в течение следующих нескольких недель будет много перемен. Кроме того, хозяин Белого дома повторил свой слоган «Сделаем Америку снова великой». Об этом сообщает ТАСС.