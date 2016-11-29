Домработница обокрала москвичку на миллион рублей

В Москве приезжая из ближнего зарубежья, устроившаяся домработницей к одной из жительниц столицы, похитила у нее драгоценности на сумму около одного миллиона рублей.

Москвичка обратилась в полицию, и правоохранителям удалось задержать подозреваемую. У нее была обнаружена часть похищенного.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главк МВД по Москве.