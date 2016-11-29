Домработница обокрала москвичку на миллион рублей
В Москве приезжая из ближнего зарубежья, устроившаяся домработницей к одной из жительниц столицы, похитила у нее драгоценности на сумму около одного миллиона рублей.
Москвичка обратилась в полицию, и правоохранителям удалось задержать подозреваемую. У нее была обнаружена часть похищенного.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главк МВД по Москве.
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