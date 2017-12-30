В Домодедово завершена реконструкция стадиона «Авангард» к ЧМ-2018

В Домодедово в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 завершилась реконструкция стадиона «Авангард».

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного сооружения выдано. Стадион станет одной из площадок для тренировок команд-участниц ЧМ.

Зампредседателя правительства Московской области, министр регионального строительства Максим Фомин рассказал, что при реконструкции были модернизированы подтрибунные помещения. В зале для проведения пресс-конференций разместили мультимедийную систему.

На основном поле установили покрытие с системой подогрева и автоматического орошения. На втором поле имеется искусственный газон. На нем команды смогут тренироваться и проводить игры круглый год. Для входа на стадион организованы четыре контрольно-пропускных пункта.

Финальная часть ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.