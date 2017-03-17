В Домодедово запретили ввоз в Россию 15 обезьян из Вьетнама

При проведении таможенного досмотра багажа пассажиров, прибывших в московский международный аэропорт Домодедово из Хошимина, у гражданки Узбекистана были обнаружены 15 детенышей обезьян.

«При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин - Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель обозначила две картонные коробки. Данный багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Федеральной таможенной службы московского аэропорта Домодедово.

По данным ведомства, у перевозившей животных гражданки отсутствовали разрешительные документы. Она утверждала, что документы находятся у встречающего, однако он так и не появился.

Таможенники пока не готовы ответить на вопрос, относятся ли детеныши обезьян к редким видам дикой фауны.