В Домодедово задержали пассажирку с иконой
Пассажирка, планировавшая вылететь из Москвы в Бургас, была задержана сотрудниками таможни аэропорта «Домодедово» за попытку пройти в «зеленый коридор» со старинной иконой.
По словам женщины, икона является наследством, доставшимся ей от отца. Она не отрицала, что икона старинная и может представлять особую ценность.
При этом, женщина заявила, что не знала о том, что должна была задекларировать предмет старины, пройдя в «красный коридор».
Экспертиза подтвердила, что икона является предметом искусства. Хозяйку ожидает административное наказание, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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