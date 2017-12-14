В Домодедово задержали пассажирку с иконой

Пассажирка, планировавшая вылететь из Москвы в Бургас, была задержана сотрудниками таможни аэропорта «Домодедово» за попытку пройти в «зеленый коридор» со старинной иконой.

По словам женщины, икона является наследством, доставшимся ей от отца. Она не отрицала, что икона старинная и может представлять особую ценность.

При этом, женщина заявила, что не знала о том, что должна была задекларировать предмет старины, пройдя в «красный коридор».

Экспертиза подтвердила, что икона является предметом искусства. Хозяйку ожидает административное наказание, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».