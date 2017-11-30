В «Домодедово» задержали пассажира с дорогими шубами

Сотрудники аэропорта «Домодедово» задержали пассажира рейса «Верона-Москва», пытавшегося пройти через «зеленый коридор» с чемоданом, набитым дорогими шубами.

«Мы остановили мужчину 45 лет. С собой он вез шубы из мехов рыси, ягненка, лисы, шиншиллы и песца. Всего пять изделий», - сказал представитель таможни.

Пассажир объяснил, что купил шубы в подарок для своей семьи, однако чеков предъявить не смог.

По оценкам экспертов, общая стоимость шуб составляет более трех с половиной миллионов рублей.

Теперь, чтобы получить шубы, мужчине придется заплатить не только таможенную пошлину в 30 процентов от стоимости в части превышения, но еще и штраф, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».