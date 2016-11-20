В Домодедово задержали пассажира из-за угроз взорвать самолет

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Домодедово 29-летнего жителя Нижнего Новгорода, который угрожал взорвать самолет.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Его виновник поднялся на борт самолета Москва-Дубай в состоянии алкогольного опьянения. Там он начал вести себя неадекватно и агрессивно, пытаясь проникнуть в кабину к пилотам и заявляя о том. что самолет заминирован.

Рейс был задержан. Дебошира доставили в полицию, а самолет, после проверки на предмет взрывчатки на борту, вылетел по назначению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

В отношении мужчины был составлен административный протокол в соответствии с ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, рассказала агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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