В Домодедово задержали черногорского политика
Черногорский политик Миодраг Вукович, представляющий Демократическую партию социалистов, задержан в московском аэропорту Домодедово.
По его словам, причиной тому послужили некие политические мотивы. От более подробных комментариев политик отказался, сообщает «Экономика сегодня».
Вукович направлялся в Белоруссию, однако теперь будет вынужден вернуться в Черногорию.
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