В Домодедово совершил экстренную посадку частный самолет
Немецкий частный самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, вернулся и совершил экстренную посадку. Причиной тому стала внезапная потеря сознания командиром экипажа.
Самолет в одиночку посадил второй пилот. Командир, несмотря на усилия медиков, в сознание так и не пришел и в итоге скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы и московское управление на транспорте СКР.
Представитель ведомства Татьяна Морозова рассказала агентству, что по факту происшествия начата доследственная проверка.
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