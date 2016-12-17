В Домодедово совершил экстренную посадку частный самолет

Немецкий частный самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, вернулся и совершил экстренную посадку. Причиной тому стала внезапная потеря сознания командиром экипажа.

Самолет в одиночку посадил второй пилот. Командир, несмотря на усилия медиков, в сознание так и не пришел и в итоге скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы и московское управление на транспорте СКР.

Представитель ведомства Татьяна Морозова рассказала агентству, что по факту происшествия начата доследственная проверка.