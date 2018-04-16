В «Домодедово» слитки золота пробили дно самолета

В аэропорту «Домодедово» произошел курьезный случай, из-за которого самолет авиакомпании «S7» не смог улететь в испанский город Аликанте.

Повреждения лайнеру были нанесены слитками золота, которые в буквальном смысле пробили дно грузового отсека самолета.

Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт и ожидать замены лайнера, на котором они уже благополучно вылетели в Испанию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».