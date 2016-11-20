В Домодедово ждут экстренного приземления самолета

Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров в Москве экстренно приземлится крупный лайнер А380. Самолет следует по маршруту Дубай-Сан-Франциско.

Известно, что экипаж воздушного судна запросил вынужденную посадку в Москве. Приземление состоится уже в ближайшее время, сообщает "Интерфакс". Диагноз пассажира не уточняется.

Самолет Airbus А380 – один из самых больших лайнеров в мире. Его вместимость – 525 человек. Воздушное судно способно совершать беспосадочные перелеты на расстояния до 15,4 тысяч километров.