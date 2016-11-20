В Домодедово ждут экстренного приземления самолета
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров в Москве экстренно приземлится крупный лайнер А380. Самолет следует по маршруту Дубай-Сан-Франциско.
Известно, что экипаж воздушного судна запросил вынужденную посадку в Москве. Приземление состоится уже в ближайшее время, сообщает "Интерфакс". Диагноз пассажира не уточняется.
Самолет Airbus А380 – один из самых больших лайнеров в мире. Его вместимость – 525 человек. Воздушное судно способно совершать беспосадочные перелеты на расстояния до 15,4 тысяч километров.
Следующая новость В Подмосковье восстановили подачу тепла в 21 жилой дом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии