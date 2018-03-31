В Домодедово девушка избила сотрудника таможни из-за мужа

19-летняя девушка избила сотрудника пограничной службы аэропорта Домодедово за то, что тот не допустил ее мужа к вылету. Из-за этого пара опоздала на рейс.

Об инциденте телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Уточняется, что 37-летний пострадавший с травмой лица обратился за помощью к медикам. Врачи поставили ему диагноз – ушиб мягких тканей лицевой области.

Затем сотрудник погранслужбы написал заявление в полицию о принятии мер в отношении обидчицы. В правоохранительных органах проведут доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

В феврале 2017 года на Ямале 26-летний мужчина сломал руку сотруднику полиции.