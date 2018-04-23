В «Домодедово» буксировщик столкнулся с самолетом

В Московском аэропорту «Домодедово» произошло столкновение буксировщика с самолетом, принадлежащим «Саратовским авиалиниям».

Уточняется, что в этот момент лайнер готовился к взлету по маршруту Москва-Саратов.

«Буксировщик аэропорта Домодедово допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна», - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений лайнера. В результате рейс был отправлен из Москвы в Саратов с задержкой, сообщает «Интерфакс».