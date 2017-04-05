В доме предполагаемого петербургского террориста прошел обыск

Следствие установило место жительства Акбаржона Джалилова, который предположительно являлся исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, и провело там обыск.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала ТАСС, что обыск проводился с целью проверки всех данных о личности подозреваемого и его возможных связей с участниками запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.

О результатах проведенного обыска пока не сообщается.