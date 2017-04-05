В доме предполагаемого петербургского террориста прошел обыск
Следствие установило место жительства Акбаржона Джалилова, который предположительно являлся исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, и провело там обыск.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала ТАСС, что обыск проводился с целью проверки всех данных о личности подозреваемого и его возможных связей с участниками запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.
О результатах проведенного обыска пока не сообщается.
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