В доме кандидата в президенты Франции прошел обыск

В Париже в доме кандидата в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийона прошел обыск в рамках расследования дела о хищении госсредств, злоупотреблении общественным имуществом и взяточничестве.

По данным следствия, Фийон фиктивно устроил на работу свою жену и детей. Ранее прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги Фийона.

Поводом для проверки послужила информация, появившаяся в СМИ, согласно которой она якобы фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

Прокуратура также привлекла к расследованию и детей кандидата в президенты Франции. В период с 2005 по 2007 год они числились помощниками парламентария Фийона.

Ранее Европейский парламент проголосовал за лишение лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета. Теперь ей могут предъявить обвинения в финансовых злоупотреблениях, сообщает «ТВ Центр».