В доме Эрматова нашли аналогичную взорвавшейся в метро Петербурга бомбу

В ходе обыска по месту жительства задержанного накануне уроженца средней Азии Мухамадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Петербурга, найдено взрывное устройство аналогичное тому, что было использовано 3 апреля.

Как уточняется в материале, бомба была сделана из огнетушителя, точно такое 3 апреля взорвал в петербургском метро смертник Джалилов.

Отмечается, что Эрматов является родным братом арестованного ранее в Санкт-Петербурге Ибгаримжона Эрматова.

3 апреля выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов взорвал в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге самодельную бомбу. В результате погибли 15 человек, сообщает Интерфакс.