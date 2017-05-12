В доме Эрматова нашли аналогичную взорвавшейся в метро Петербурга бомбу
В ходе обыска по месту жительства задержанного накануне уроженца средней Азии Мухамадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта в метро Петербурга, найдено взрывное устройство аналогичное тому, что было использовано 3 апреля.
Как уточняется в материале, бомба была сделана из огнетушителя, точно такое 3 апреля взорвал в петербургском метро смертник Джалилов.
Отмечается, что Эрматов является родным братом арестованного ранее в Санкт-Петербурге Ибгаримжона Эрматова.
3 апреля выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов взорвал в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге самодельную бомбу. В результате погибли 15 человек, сообщает Интерфакс.
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